Haberler

Batman, 18. Uluslararası MEB robot yarışmasına 58 robotla katılıyor

Batman, 18. Uluslararası MEB robot yarışmasına 58 robotla katılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl Antalya'da düzenlenecek 18. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına Batman'dan 76 öğrenci ve danışman öğretmenlerden oluşan kafile, 58 robotla katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl Antalya'da düzenlenecek 18. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına Batman'dan 76 öğrenci ve danışman öğretmenlerden oluşan kafile, 58 robotla katılıyor.

"Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla gerçekleştirilecek yarışma öncesinde öğrenciler, düzenlenen programla Antalya'ya uğurlandı. Uğurlama programına İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Eğitim Müfettişleri Başkanı Hamit Aydın, Şube Müdürü Emrullah Aslan, öğretmenler ve veliler katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen yarışma; öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme ve üretme becerilerini geliştirmeyi, teknolojik gelişmeleri yakından tanımalarını ve girişimci bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyor. Programda öğrencilere başarı dilekleri iletilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer de kafileye hayırlı yolculuklar dileyerek yarışmada başarılar temennisinde bulundu.

Her yıl farklı bir ilde gerçekleştirilen organizasyon, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmanın yanı sıra, öğrencilerin bilgi ve becerilerini uygulamaya dönüştürmelerine de önemli katkı sağlıyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket