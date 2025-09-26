Başlangıç Noktası Akademi 2026 İçin Başvurular Açıldı

BAŞLANGIÇ Noktası Akademi 2026 için başvurular başladı. Eczacıbaşı'nın desteğiyle hayata geçen program, eğitim, atölye ve mentorluk fırsatlarıyla geleceğin liderlerine ilham vermeyi hedefliyor.

Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) girişimi olan Başlangıç Noktası, gençleri geleceğin liderleri olarak yetiştirmeyi hedefleyen Başlangıç Noktası Akademi 2026 programı için başvuruları açtı. Eczacıbaşı ana sponsorluğunda, Enocta ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle gerçekleşen programın son başvuru tarihi 1 Kasım.

Başlangıç Noktası Akademi, üniversite öğrencilerine kişisel farkındalık, sistemsel düşünme, teknoloji okuryazarlığı, yapay zeka, sürdürülebilirlik, liderlik, girişimcilik ve finans gibi alanlarda çok yönlü gelişim imkanı sunuyor. Program, alanında uzman isimlerin hazırladığı eğitimler ve interaktif atölyelerle destekleniyor.

Akademi katılımcıları şunlar bekliyor;

"Eğitimler ve Atölyeler: Profesyonel iş yaşamına hazırlık, sosyal etki odaklı düşünme ve girişimcilik deneyimleri

"Mentorluk ve Kariyer Planlama: Sektör liderleriyle birebir görüşme ve yol haritası oluşturma fırsatı

"Proje Geliştirme: Katılımcıların kendi fikirlerini hayata geçirebileceği yaratıcı bir ortam

"Güçlü Mezun Ağı: Kolektif bir topluluğun parçası olarak kalıcı bağlar kurma imkanı

"Bugüne kadar yüzlerce gencin kariyer yolculuğuna ilham veren Başlangıç Noktası Akademi'nin 2026 programı, bu yolculuğu yeni katılımcılarla daha da ileri taşımayı amaçlıyor."