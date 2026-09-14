Başkan Dombaycı; 'Her eğitim yılı öğrencilerin gelişimine açılan kapıdır'

Denizli'nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Dombaycı, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Dombaycı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitimin çocukların ve toplumun geleceğindeki önemine dikkat çekti. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Dombaycı, öğrenci ve öğretmenlere başarı temennisinde bulundu.

Başkan Dombaycı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir eğitim-öğretim yılının başlangıcında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize başarılar dilerim. Her yeni eğitim-öğretim yılı, çocuklarımız için gelişime ve dönüşüme açılan yeni bir kapıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı