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BARÜ, NAFSA 2026'da Uluslararası İş Birliği Ağını Genişletti

BARÜ, NAFSA 2026'da Uluslararası İş Birliği Ağını Genişletti
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Bartın Üniversitesi, ABD'de düzenlenen NAFSA 2026 fuarında 21 ülkeden 30 üniversiteyle ön anlaşma imzalayarak uluslararası iş birliği ağını genişletti.

BARTIN (İHA) – Bartın Üniversitesi (BARÜ), Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen dünyanın en prestijli yükseköğretim fuarlarından NAFSA 2026'da 21 ülkeden 30 üniversiteyle ön anlaşma sağlayarak uluslararası iş birliği ağını genişletti.

BARÜ, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında ABD'nin Orlando kentinde gerçekleştirilen NAFSA 2026 Fuarı'na katıldı. Dünyanın dört bir yanından yükseköğretim kurumları, eğitim kuruluşları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren organizasyonda üniversiteyi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yirmibeş ve Erasmus Ofisi'nden Öğr. Gör. Murat İpek temsil etti.

"21 Ülkeden 30 Üniversiteyle ön anlaşma"

Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda oluşturulan "Study in Türkiye" çatısı altında temsil edilen BARÜ heyeti, başta ABD, Brezilya, İngiltere, Kanada, Çin, Arjantin ve Peru olmak üzere birçok ülkeden üniversite temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Akademik iş birlikleri, öğrenci ve personel hareketliliği ile ortak proje geliştirme konularının ele alındığı görüşmeler sonucunda 21 ülkeden 30 üniversite ile ön anlaşma sağlandı. Böylece BARÜ'nün uluslararası görünürlüğü artırılırken, akademik iş birliği ağı da güçlendirildi.

"ABD'de eğitim ve araştırma iş birlikleri görüşüldü"

Fuar kapsamında BARÜ heyeti, ABD'de bulunan Chicago ve Washington eğitim müşavirlikleriyle de bir araya geldi. Görüşmelerde, BARÜ ile ABD'deki yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilebilecek eğitim ve araştırma iş birlikleri değerlendirildi.

NAFSA 2026 kapsamında yapılan temasların, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılmasına, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesine ve sürdürülebilir akademik iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, uluslararası temasların gerçekleştirilmesinde Türkiye Ulusal Ajansının önemli katkıları bulunduğunu belirterek, yükseköğretim kurumlarının uluslararası platformlarda etkin şekilde temsil edilmesine yönelik desteklerinden dolayı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'ya teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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