Haberler

Bandırma’da yükümlülere basın özgürlüğü ve gazetecilik anlatıldı

Bandırma’da yükümlülere basın özgürlüğü ve gazetecilik anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında yükümlülere gazetecilik mesleği, basın özgürlüğü ve doğru haberciliğin önemi anlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında yükümlülere gazetecilik mesleği, basın özgürlüğü ve doğru haberciliğin önemi anlatıldı.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak gazeteci Serhat Barış konuk oldu. Programda basın özgürlüğünün demokratik toplumlar açısından taşıdığı önem, gazeteciliğin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki rolü ile mesleğin etik ilkeleri ele alındı.

Gazeteci Serhat Barış, 15 yılı aşkın meslek hayatında edindiği deneyimleri katılımcılarla paylaşarak, sahada görev yapan gazetecilerin trafik kazaları, yangınlar, doğal afetler ve asayiş olaylarında karşılaştıkları zorluklara değindi. Yerel basının çalışma şartları ve doğru haberin toplum üzerindeki etkisi hakkında da bilgi verdi.

Programda yükümlüler, gazetecilik mesleğine ilişkin merak ettikleri konularda sorular yönelterek interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi.

Eğitim programı, basın özgürlüğü, etik habercilik ve doğru bilgiye erişimin önemine ilişkin karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler

Arda Güler'e büyük ihanet! Dünya yıldızları neler yapmış neler
Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada

Yer Kadıköy! Sahnede bu kez iki kadın vardı
İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı

Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor