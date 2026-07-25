Bandırma’da yükümlülere basın özgürlüğü ve gazetecilik anlatıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında yükümlülere gazetecilik mesleği, basın özgürlüğü ve doğru haberciliğin önemi anlatıldı.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak gazeteci Serhat Barış konuk oldu. Programda basın özgürlüğünün demokratik toplumlar açısından taşıdığı önem, gazeteciliğin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki rolü ile mesleğin etik ilkeleri ele alındı.

Gazeteci Serhat Barış, 15 yılı aşkın meslek hayatında edindiği deneyimleri katılımcılarla paylaşarak, sahada görev yapan gazetecilerin trafik kazaları, yangınlar, doğal afetler ve asayiş olaylarında karşılaştıkları zorluklara değindi. Yerel basının çalışma şartları ve doğru haberin toplum üzerindeki etkisi hakkında da bilgi verdi.

Programda yükümlüler, gazetecilik mesleğine ilişkin merak ettikleri konularda sorular yönelterek interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi.

Eğitim programı, basın özgürlüğü, etik habercilik ve doğru bilgiye erişimin önemine ilişkin karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı