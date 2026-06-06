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Bandırma'da hayat boyu öğrenme şenliği ve yılsonu sergisi açıldı

Bandırma'da hayat boyu öğrenme şenliği ve yılsonu sergisi açıldı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi ve hayat boyu öğrenme şenliği, kaymakam ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kursiyerlerin el emeği eserleri sergilendi, sertifikalar takdim edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Halk Eğitimi Merkezi tarafından 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen kurslarda ortaya çıkan çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi ve hayat boyu öğrenme şenliği gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, ilçe Spor müdürü İsmail Güzsoy, kurum müdürleri, kursiyerler, usta öğreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından halk oyunları gösterileri sunuldu. Etkinlik kapsamında çeşitli kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Programda konuşan Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir, Halk Eğitimi Merkezlerinin yalnızca kurs verilen kurumlar olmadığını belirterek, "Mesleki eğitimden geleneksel el sanatlarına, spordan yabancı dillere kadar binlerce vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Burası sadece bir kurs yeri değil; aynı zamanda üretimin, istihdamın ve hayata yeniden bağlanmanın merkezidir. Burada öğrenilen bilgi ve beceriler birçok kursiyerimize ekmek kapısı olmuş, aile bütçelerine ve ilçemizin sosyo-kültürel yapısına önemli katkılar sağlamıştır" dedi.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ise yaptığı konuşmada, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekerek, yıl boyunca açılan kurslarda emek veren kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından kursiyerler tarafından hazırlanan çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezip eserler hakkında bilgi aldı. Halk Eğitimi Merkezi koridorlarında sergilenen el sanatları, resim, giyim, dekoratif ürünler ve çeşitli branşlarda hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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