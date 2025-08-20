EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Afyonkarahisar programı kapsamında, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve il protokolünün katılımıyla İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kentin eğitim durumu hakkında sunum yaptı. Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler ve yapılacak çalışmaların ele alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin, Afyonkarahisar'ın eğitimde yükselen bir ivmeye sahip olduğunu belirterek, bundan dolayı Yiğitbaşı ve Sünnetci'ye teşekkür etti. Bakan Tekin, "Şunun da altını çizmek lazım; merkezi yönetimin, taşra teşkilatında çalışan arkadaşlarımızın başarısı ildeki yerel siyasetteki aktörlerin destekleri olmaksızın yeterli olmuyor" dedi.

Türkiye'nin eğitim-öğretim alanında son 23 yılda önemli yatırımlara kavuştuğunu belirten Bakan Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden itibaren eğitim ve öğretime büyük önem verdiğini ve bu alanda yatırımlar yaptığını söyledi. Bakan Tekin açıklaması sonrasında kentteki Tuz Pazarı Caddesi'ndeki esnafın bir bölümünü ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti ve onlara hediyeler dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
500
