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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS sınav sisteminde herhangi bir değişiklik olmadığını, yeni müfredata uygun soru havuzu hazırlandığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar. 'Sınav sistemi değişecek' hiçbir yerde demedik. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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