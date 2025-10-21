AKADEMİK YIL AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kars Kafkas Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katıldı. Açılış dersini veren Bakan Tekin, "Ben üniversitelerin performanslarının salt akademik bilgi üretimi üzerinden ya da yayın üzerinden ölçülmesini biraz demode buluyorum. Yurt dışındaki üniversitelere baktığımızda toplumsal fayda üretme kapasitesiyle ölçülüyor. Yani üniversitede üretilen akademik bilginin yerleşkesinin bulunduğu ilin bölgenin ekonomisine toplumsal yapısına tarihi ve kültürel birikimine ne tür katkıları var ne tür katkılar yapmayı planlıyor diye performansları buradan ölçülüyor" dedi.

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine destek isteyen Bakan Tekin, "Terörsüz Türkiye süreci kolayca gelinen bir süreç olmadı. Bu süreci kendi çıkarlarına zarar vereceğine inanan kişiler 2011'de süreci sabote ettiler. Habur olaylarını hatırlayın. Sizden isteğim şu; bilimsel üretimini bu ülkenin toplumsal faydasını maksimize edecek alanlara odaklandırın. Terörsüz Türkiye'ye sahip çıkmak aydınların, entelektüellerin, akademisyenlerin görevi. Bu önemli sorunun çözüm noktasına bu kadar yaklaştığımız noktada entelektüel destek çok önemli. Siyasi düşünceniz ne olursa olsun hükümete değil, devlete millete yardımcı olmakla mükellefsiniz" diye konuştu.

Bilimin insanlığın refahı için üretilmesi gerektiğini ifade eden Tekin, "Eğer biz ülkelerin eğitimlerden sorumlu siyasetçileri, bürokratları olarak sağlıklı bir eğitim verebilseydik İsrail bu vahşeti yapamazdı. İsrail'de bu vahşeti uygulayanlar eğitim kurumlarından yetişti. Bu vahşete sessiz kalanlar da kalmayanlar da bu eğitim kurumlarından yetişti. Böyle bir dünyaya hep beraber karşı durabiliriz" dedi.

İNSAN HAKLARI METİNLERİ

Konuşmasında BM, AİHM gibi kurumları da eleştiren Tekin, şunları söyledi:

"İnsan haklarını konsolide etmekle mükellef uluslararası organlar BM başta olmak üzere Lahey'den AİHM kadar hepsi tüm kararlarında referans gösterdikleri insan hakları metinleri neden Rusya ile Ukrayna arasında savaş başladığı gün batı dünyası hemen tedbir alıyor ama Arap baharı yaşandığı zaman Esad zulmü devam ederken İsrail, 60 binden fazla Filistinliyi öldürdükten sonra insan hakları metinleri devreye giriyor. Bu metinlerde bir tutarsızlık mı var? Bizde bir eksiklik var. Bu entelektüellerin düşünmesi gereken bir konu. Neden Müslümanların temel hak ve hürriyetleri söz konusu olduğu zaman uluslararası metinler referans gösterilmekte bu kadar gecikiyor. Bunlar bizim problemiz. Biz bu süreçte bir ders çıkardık. Biz Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle dünyada barışa, insan haklarına, adalete riayet eden bir kuşak yetiştirmek zorundayız."

Tören sonunda Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun hediye verdiği Bakan Tekin, akademisyenlerle toplu fotoğraf çekildi.

TOPLU AÇILIŞ

Bakan Tekin, Kars programında yapımları tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı. Bakan Tekin, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, İstiklal Ortaokulu, 100. Yıl Ortaokulu ve Kümbetli Ortaokulu, Arpaçay ilçesinde Doğruyol Şehit Astsubay Tuncay Güneş Ortaokulu, Gökyüzü Şehit Alparslan Kaya Ortaokulu ve Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi, Digor ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Alem Ortaokulu, Kağızman ilçesinde Kağızman Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Kazım Karabekir Ortaokulu ile Karakuş Aras Mezrası İlkokulu ve Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu Pansiyonu, Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Fen Lisesi ve Sarıkamış Fen Lisesi Pansiyonu olmak üzere 12 okul, 2 pansiyon ve bir öğretmenevinin açılışını gerçekleştirdi.

