Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erman Ilıcak Fen Lisesi'nde öğrencilerle buluştu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi spor salonunda düzenlenen iftar programında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Tekin, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenleyen Erman Ilıcak Fen Lisesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Tekin, iftarda bir araya geldiği öğretmen, öğrenci ve velilerle sohbet etti. Programda bir konuşma yapan Bakan Tekin, resmi programların dışındaki iftarlarda Ankara'da okul okul gezerek öğretmen ve öğrencilerle buluştuklarını, onlara selam verdiklerini söyledi. Bugün de okuldaki iftar programına katılıp selam vermek istediğini belirten Tekin, şunları söyledi:

"Bu yıl ramazan ayının tamamında ramazan etkinlikleri büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, Türk milletine yakışır bir yardımseverlik ve dayanışma ruhuyla eda ediliyor. Bu sürece katkı veren herkese, başta öğretmen ve öğrencilerimiz olmak üzere velilerimize, sivil toplum örgütlerine, siyasetçilerimize, iş adamlarımıza, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah, vatanseverlik duygularımızın, milli birlik ve dayanışma şuurumuzun en üst düzeye çıktığı nice ramazanları, bayramları hep beraber yaşamamızı nasip etsin."

