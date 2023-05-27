Bakan Özer: 100 öğrencisi olan her okulda rehber öğretmen zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki rehber öğretmenlerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Özer, "100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından okullardaki rehber öğretmen uygulamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ZORUNLU OLACAK"

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.