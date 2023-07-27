Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreni sosyal medyanın gündemine oturdu! Arap öğrenci sayısının fazlalığı dikkatlerden kaçmadı

Bahçeşehir Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Törende Arap uyruklu öğrenci sayısının fazlalığı dikkatlerden kaçmazken, o anları çeken bir kişinin, "Arabistan'da adam kalmadı" dediği duyuldu.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, kürsüye üst üste Arap kökenli öğrencilerin çağrıldığı görüldü. Mezun olan Arap öğrenci sayısının çokluğu dikkat çekti.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ SÖYLENDİ

İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenlediği mezuniyet töreninde çekilen görüntüler sosyal medyada defalarca tıklandı. Törende mezun olan öğrencilerin isimleri tek tek söylendi. Sunucunun üst üste Arap isimleri telaffuz ettiği görüldü.

"ARABİSTAN'DA ADAM KALMADI"

Mezun olan Arap kökenli öğrenci sayısının çok olması dikkatlerden kaçmadı. O anları kayıt altına alan bir kişinin, "Arabistan'da adam kalmadı" dediği duyuldu.