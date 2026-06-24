Babaeski'de öğrencilerden atıkları sanata dönüştüren defile

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde öğrenciler geri dönüşüm defilesiyle çevre bilincine dikkat çekti.

Plevne İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Etkinlik Haftası kapsamında, plastik ambalajlar, eski gazete kağıtları, karton kutular, kullanılmayan CD'ler ve alüminyum folyolar gibi atık malzemeleri kullanarak birbirinden renkli kostümler hazırladı. Minik öğrencilerin geri dönüştürülebilir malzemelerden tasarladığı kıyafetler, düzenlenen defilede sergilendi.

Çevre bilincini artırmak, sıfır atık yaklaşımına dikkat çekmek ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğretmenler ve veliler tarafından ilgiyle takip edildi. Defilede podyuma çıkan öğrenciler, hazırladıkları kostümleri gururla sergilerken, ortaya çıkan tasarımlar izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlik sayesinde öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Okul yönetimi ve öğretmenler, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla benzer farkındalık etkinliklerinin devam edeceğini belirtti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı