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ADAU heyetinden Rektör Alcı'ya ziyaret

ADAU heyetinden Rektör Alcı'ya ziyaret
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Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi heyeti, Ege Üniversitesi'ni ziyaret ederek çift diploma programı kapsamında iş birliğini görüştü. İki yeni programın eklenmesiyle 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları değerlendirildi.

Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) Rektörü Prof. Dr. Zafar Gurbanov ve beraberindeki heyet, Ege Üniversitesini ziyaret etti. EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı ve üniversite üst yönetimi ile bir araya gelen ADAU heyeti, iki üniversite arasında yürütülen çift diploma programı kapsamında fikir alışverişinde bulundu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, "Üniversitemiz öncülüğünde Türk yükseköğretiminde örnek bir uluslararasılaşma modeli olarak hayata geçirilen ve bu yıl üçüncü dönem mezunlarını veren Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile yürüttüğümüz çift diploma programımız başarıyla devam ediyor. Dört programla başarıyla sürdürülen iş birliğine ilave olarak iki yeni programın daha hayata geçirilmesiyle birlikte 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarımızı değerlendirdik. İki üniversite arasındaki akademik ve bilimsel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuları ele alarak gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden ötürü başta Rektör Prof. Dr. Zafar Gurbanov olmak üzer ADAU heyetimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çift diploma programında bu yıl üçüncü dönem mezunlarının verileceğini dile getiren ADAU Rektörü Prof. Dr. Zafar Gurbanov, başarıyla sürdürülen iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek misafirperverliklerinden ötürü Rektör Prof. Dr. Musa Alcı ve Ege Üniversitesi ailesine teşekkürlerini iletti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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