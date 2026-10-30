Aydıntepe Anaokulu öğrencileri sonbahar doğasında oyunla öğrenip keyifli gün geçirdi

Aydıntepe Anaokulu öğrencileri sonbahar doğasında oyunla öğrenip keyifli gün geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydıntepe Anaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikte sonbaharın renkleri arasında doğayla iç içe bir gün geçirdi. Çocuklar yapraklarla kaplı alanda oyun oynadı; geleneksel lezzetler ikram edildi, hikayeler anlatıldı.
Aydıntepe'de anaokulu öğrencileri, sonbaharın renkleri arasında düzenlenen etkinlikte doğayla iç içe bir gün geçirdi.
Aydıntepe Anaokulu tarafından 'Maarifin Kalbinde Çocuk' ve 'Maarifin Kalbinde Oyun' temaları kapsamında gerçekleştirilen öğrenme etkinliğinde öğrenciler, sonbaharın renklerine bürünen doğada oyunlar oynadı. Çocuklara mevsime uygun geleneksel lezzetler ikram edilirken hikayeler anlatıldı, çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Sonbahar yapraklarıyla kaplı alanda oyunlar oynayan öğrenciler, doğayı gözlemleyerek açık havada vakit geçirdi. Arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan çocuklar, sonbaharın doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.
Etkinlikle çocukların doğayla vakit geçirmeleri, mevsimlerin değişimini gözlemlemeleri ve oyun yoluyla öğrenmeleri desteklendi.