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Aydın Söke'de Suat Orhon Lisesi'ndeki güçlendirme çalışmaları incelendi

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Aydın Söke'de Suat Orhon Lisesi'ndeki güçlendirme çalışmaları incelendi
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Aydın'ın Söke ilçesindeki Suat Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde güçlendirme ve yenileme çalışmaları sürüyor. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, okuldaki çalışmaları yerinde inceleyerek son durum ve teknik detaylar hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Suat Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden güçlendirme ve yenileme çalışmalarıyla okul, daha güvenli ve modern hale getiriliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde güçlendirme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, okulda sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek okul idarecileri ve yetkililerden çalışmaların son durumu ile teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin daha güvenli ve modern alanlarda eğitim görmesi amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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