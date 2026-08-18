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ADÜ Anaokuluna Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi

ADÜ Anaokuluna Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Anaokulu personeli ve öğrencilerine yönelik Afet Farkındalık ve Yangın Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Anaokulu personeli ve öğrencilerine yönelik Afet Farkındalık ve Yangın Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere ve personele, afet ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Muhtemel afet ve acil durumlarda doğru davranış biçimlerinin aktarılmasıyla farkındalığın artırılması hedeflendi. Programda ayrıca AFAD ekiplerinin kullandığı Arama ve Kurtarma Aracı tanıtıldı. Minik öğrenciler, araç içerisindeki ekipmanlar hakkında bilgilendirilirken, arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve gereçleri yakından görme fırsatı buldu. AFAD tarafından gerçekleştirilen farkındalık eğitimleriyle, afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranışların toplumun farklı kesimlerine aktarılması amaçlanıyor.

Konu ile ilgili AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "ADÜ Anaokulu personeli ve öğrencilerine yönelik Afet Farkındalık ve Yangın Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında Arama ve Kurtarma Aracı tanıtılarak afet ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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