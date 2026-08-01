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Aydın’da liselerde bilim uygulamaları programı başarıyla tamamlandı

Aydın’da liselerde bilim uygulamaları programı başarıyla tamamlandı
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Aydın’da 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen Liselerde Bilim Uygulamaları Programı kapsamında 54 öğrenci ve 24 danışman öğretmen bilimsel çalışmalara imza atarken, hazırlanan projeler Kuşadası’nda düzenlenen öğrenci sempozyumunda tanıtıldı.

Aydın'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen Liselerde Bilim Uygulamaları Programı kapsamında 54 öğrenci ve 24 danışman öğretmen bilimsel çalışmalara imza atarken, hazırlanan projeler Kuşadası'nda düzenlenen öğrenci sempozyumunda tanıtıldı.

Aydın'da, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Liselerde Bilim Uygulamaları Programı, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca başarıyla tamamlandı. "Geleceğin Teknolojileri" ve "Kültürel Miras" temaları çerçevesinde gerçekleştirilen program kapsamında fen liseleri ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan Anadolu liselerinde çok sayıda bilimsel çalışma yürütüldü. Program sürecine, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenleri ile geleneksel mesleklerin temsilcileri de katkı sundu. Program kapsamında öğrenciler, yapay zeka, siber güvenlik, dijital eğitim ve geleceğin teknolojileri gibi güncel alanlarda araştırmalar gerçekleştirirken, kültürel mirasa ilişkin değerleri yerinde tanıyarak gelecek nesillere aktarma bilinci kazandı. Yıl boyunca hazırlanan bilimsel araştırmalar ve projeler, Kuşadası'nda düzenlenen "Geleceğin Teknolojileri ve Kültürel Miras" Öğrenci Sempozyumu'nda kamuoyuyla paylaşıldı. İl genelinden 9 okulun katıldığı sempozyumda öğrenciler, hazırladıkları poster ve sözlü bildirilerle özgün çalışmalarını sundu. Program sürecinde 54 öğrenci ve 24 danışman öğretmenin aktif görev aldığı belirtilirken, çalışmaların akademisyenler ve alanında uzman isimlerin rehberliğinde yürütüldüğü ifade edildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin bilgiye ulaşan, bilgiyi sorgulayan, üreten ve toplum yararına dönüştüren bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, bilimsel üretimi teşvik eden, teknoloji ile kültürel mirası bir araya getiren ve öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen projelerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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