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Aydın'da 5 günlük sürdürülebilirlik eğitimi zeytin ve pamukla başladı

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Aydın'da 5 günlük sürdürülebilirlik eğitimi zeytin ve pamukla başladı
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Aydın'da hayata geçirilen projenin açılış programı yapıldı; proje öğrencileri zeytin ve pamukla sürdürülebilirlik eğitiminde buluşturacak. Beş gün sürecek alan gezileri ve atölyelerle çevreyi tanıma ve doğal kaynakları koruma bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Aydın'da hayata geçirilen projeyle öğrenciler, zeytin ve pamuk gibi yerel değerleri tanıyarak doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam konusunda bilinçlenecek.

Aydın'da öğrencilerin yerel değerleri tanıması ve çevre bilinci kazanması amacıyla hayata geçirilen "Atalardan Torunlara Sürdürülebilirlik: Yerel Değerlerle Sürdürülebilirlik Eğitimi" projesinin açılış programı gerçekleştirildi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan proje, Aydın'ın önemli tarımsal değerleri olan zeytin ve pamuğu sürdürülebilirlik eğitimiyle öğrencileri buluşturacak. Beş gün sürecek eğitim programında gerçekleştirilecek alan gezileri ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerin yaşadıkları çevreyi yakından tanımaları, doğal kaynakların korunmasına yönelik bilinç kazanmaları ve çevre sorunlarına çözüm önerileri geliştirmeleri amaçlanıyor. Projenin açılışında konuşan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Aydın'ın yerel değerlerinin sürdürülebilirlik eğitiminin merkezine alınmasının önemine dikkat çekti. Çomruk, öğrencilerin eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimleri günlük yaşamlarına aktarmalarının önemini vurguladı. Yerel değerleri bilimsel bilgi ve uygulamalı öğrenme yöntemleriyle bir araya getiren projenin, öğrencilerin çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir yaşam bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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