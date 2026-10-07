Aydın Buharkent'te YİKOB'un yürüttüğü 24 sınıflı okul inşaatı son aşamaya geldi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapımı devam eden 24 sınıflı Kamilpaşa İlkokulu'nun inşaatında sona gelindi.

Buharkent ilçesinde eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapımına başlanan 24 sınıflı Kamilpaşa İlkokulu'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen okul projesinde inşaatın son aşamasına gelindi. Buharkent Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Zekeriya Balalioğlu ile birlikte Kamilpaşa İlkokulu'nun inşaat alanını ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden okulun mevcut durumu ve çalışmaların son aşaması hakkında bilgi alan Haydaroğlu, inşaatta incelemelerde bulundu. 24 sınıf olarak planlanan Kamilpaşa İlkokulu'nun tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki eğitim kapasitesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı