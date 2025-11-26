Haberler

Avcılar'da Öğrencilere Yangın Eğitimi Verildi

Avcılar'da Öğrencilere Yangın Eğitimi Verildi
Güncelleme:
Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaokul öğrencilerine yangın ve doğal afetlerle ilgili bilinçli hareket etmeleri için itfaiye ekipleri tarafından eğitim verildi. Öğrencilere yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

AVCILAR'da itfaiye ekipleri ortaokul öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verdi.

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda öğrencilerin yangın veya olağanüstü durumlarla karşılaşmaları halinde bilinçli hareket etmelerini sağlamak için itfaiye ile eğitim çalışması başlattı. Avcılar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hazırlanan program kapsamında okullara giderek eğitim verdi. Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Borusan Otomotiv Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu'na giden ekipler, konferans salonunda teorik eğitimler verdi. Öğrencilere yangınların yanı sıra su baskını, heyelan, deprem gibi doğal afetler ve sıkışmalı trafik kazaları, mahsur kalma olaylarına müdahale edildiği anların görüntüleri izletilerek anlatıldı. Yangın çıktığında nasıl hareket etmeleri uygulamalı olarak gösterilen öğrencilere, yoğun dumanın olduğu durumlarda ise sürünerek odayı terk etmeleri önerildi.

'YANAN YAĞ TENCERESİNE SU DÖKMEYİN'

Okul bahçesinde kızgın yağın kontrollü yakılmasının ardından alevlere su ile müdahale edilmesi durumunda oluşacak olan parlama ve patlamalar uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimi dikkatle izleyen öğrencilerden bu tür durumlarda tava ve tencerenin ıslak bezle örtülerek hava ile bağlantısını kesmeleri istendi.

