Haberler

DAİMFED Akademik Çalışma Komisyonu Başkanlığına Doç. Dr. İlyas Sarıbaş atandı

DAİMFED Akademik Çalışma Komisyonu Başkanlığına Doç. Dr. İlyas Sarıbaş atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Sarıbaş, DAİMFED Akademik Çalışma Komisyon Başkanı olarak atandı. Deprem mühendisliği uzmanı Sarıbaş, afetlere dayanıklı yapılaşma ve kentsel dönüşüm konularında çalışacak.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen tarafından DAİMFED Akademik Çalışma Komisyon Başkanı olarak atanan Bilim Kurulu Başkanı ve ATÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Sarıbaş, yeni görevine başladı.

Atama vesilesiyle Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED)Genel Mmerkez binasında bir toplantı gerçekleştirildi. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve komisyon başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda Doç. Dr. İlyas Sarıbaş tebrik edilerek yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Yapı ve deprem mühendisliği alanında uzman bir akademisyen olarak öne çıkan Sarıbaş'ın akademik çalışmaları arasında deprem mühendisliği, betonarme yapılar, yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesi, sürdürülebilir yapı malzemeleri, afetlere dayanıklı yapı tasarımı ve mevcut yapı stokunun risk analizleri yer alıyor. Sarıbaş'ın ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilimsel yayını, araştırma projesi ve akademik çalışması bulunuyor.

Deprem risklerinin azaltılması, güvenli ve sürdürülebilir yapılaşmanın teşvik edilmesi, yapı denetimi ve kentsel dönüşüm süreçlerinin bilimsel temellerle desteklenmesi konularında büyük bir bilgi ve deneyime sahip olan Sarıbaş, bu birikimini DAİMFED çatısı altında sahaya yansıtacak. Sarıbaş, yeni dönemde DAİMFED'in afetlere dirençli kentler oluşturulması, sektör paydaşlarının bilinçlendirilmesi, teknik danışmanlık faaliyetleri ve bilimsel projelerinin geliştirilmesi süreçlerine katkı sunmayı amaçlıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan belediye başkanı AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
27 saattir her yerde aranıyordu! Kayıp çocuktan sevindiren haber

23 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturmuştu! Kayıp çocuktan güzel haber
Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu

Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu

İkisi için de aynı karar çıktı!
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı

Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi