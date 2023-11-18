Atanamayan öğretmenlerden 100 atama ve mülakatların kaldırılmasına eylem

Ankara toplanan atanamayan öğretmenler, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 atama ve mülakatların kaldırılmasına yönelik eylem yaptı.

Türkiye genelinde atama bekleyen, ancak KPSS puanlarına rağmen mülakatlarda elenen binlerce öğretmen adayı, bu durumu protesto etmek üzere Ankara'nın Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. Öğretmen adayları, 'Susma haykır 100 bin haktır' sloganları atarak 14 Mayıs'taki seçimlerde vaat edilen Cumhuriyetin 100'üncü yılında mülakatsız 100 bin öğretmen atamasının gerçekleşmesini talep etti.

Burada konuşan Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, Eğitim Bir-Sen olarak atanamayan öğretmenlerin yanında olduklarını ifade ederek, "Eğitimin bir paydaşı olarak atama bekleyen siz öğretmen adaylarının daimi yanında olmaya devam ediyoruz. Bu noktada gerek gerek hazırladığımız raporlarımızda gerek ortaya koyduğumuz çalışmalarımızla şu anki öğretmen atanmasında yeterli bir sonuç ortaya çıkmadığını her defasında ifade ettik. Özellikle izleme değerlendirme raporumuzda ifade ettiğimiz öğretmen başına düşen öğrenci sayısının OECD ortalamasına ulaşabilmesi muhtemelen 140 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu raporumuzda net bir şekilde ortaya koyduk. Ücretli öğretmenle sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülemeyeceğini defaten ifade ettik. Bu açıdan bir an evvel öğretmen atamalarını sağlıklı bir zeminde, doğru bir süreçte sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

Konuşmanın ardından öğretmen adayları sembolik olarak diplomalarını alana getiren tabutun içine fırlattı. Eylem, polis müdahalesi olmadan sorunsuz bir şekilde sona erdi. - ANKARA