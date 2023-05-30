ATABEM Yaz Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kurs kayıtları 5 Haziran'da başlıyor. Öğrenciler, 11 Haziran'a kadar istediği kursa çevrim içi kayıt yaptırarak yaz tatilinde hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kurs kayıtları 5 Haziran'da başlıyor. Öğrenciler, 11 Haziran'a kadar istediği kursa çevrim içi kayıt yaptırarak yaz tatilinde hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ATABEM'de öğrencilere yönelik ücretsiz yaz kursları düzenleniyor. Öğrenciler, kurslar için 5-11 Haziran 2023 tarihleri arasında 'atabem.antalya.bel.tr' adresinden çevrim içi olarak kayıtlarını yapılabilecek.

3-4-5-6-7 ve 8. Sınıf öğrencileri, yoğun ve yorucu geçen okul döneminden sonra yaz kursları ile ATABEM'de hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak. Akademik, kültürel ve sanatsal alanlardan oluşan ücretsiz yaz kursları 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler; bilgisayar kodlama, Türkçe, hızlı okuma, matematik, fen bilimleri ve İngilizce, bağlama, gitar, modern dans, Türk halk oyunları, piyano, resim, satranç, yaratıcı drama, keman ve zeka oyunları (mangala) gibi branşlarda ATABEM kurs merkezlerinde eğitim alacak.