Haberler

Kaymakam Eroğlu, Arsuz'daki Yaz Kurslarını Ziyaret Etti

Kaymakam Eroğlu, Arsuz'daki Yaz Kurslarını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kaymakam Fatih Eroğlu, yaz kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve kurs öğreticilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Emeği geçenlere teşekkür eden Eroğlu, öğrencilere başarılar diledi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kaymakam Fatih Eroğlu, yaz kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Eroğlu, gerçekleştirdiği ziyarette çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Kaymakam Eroğlu, kurs öğreticilerinden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin yaz dönemini verimli geçirmelerine katkı sağlayan kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Eroğlu, kurslara katılan öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan detaylarını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu

'Markete gidiyorum' diyerek evden çıktı, site bahçesinde ölü bulundu
Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı

Ortalığı sallayan kare!

Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı, 2 at telef oldu

Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım

Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi

Edebiyat öğretmeni yüz kızartıcı suçtan gözaltında