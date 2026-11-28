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Arıcak Devlet Hastanesi'nde düzenlenen HAP tatbikatıyla, afetlere hazırlık ve acil durumlarda koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Arıcak Devlet Hastanesi'nde, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi. Hastane personelinin HAP kapsamında üstlendiği görev ve sorumluluklara yönelik farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen tatbikatta, acil durumlarda hızlı koordinasyon ve doğru müdahalenin önemi vurgulandı.

Gerçekleştirilen tatbikatla, muhtemel afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi ve ekiplerin koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı