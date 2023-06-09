Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Yıl Sonu Sergisi

Okulun giriş salonunda düzenlenen sergide, öğretmen, kursiyer ve öğrencilerin yaptığı gıda ürünleri, temizlik, nakış, terzilik, takı tasarım ve ev mefruşat ürünleri yer aldı. Açılışa, Vali Hüseyin Öner ve diğer yetkililer katıldı.

Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen, kursiyer ve öğrencilerince yıl sonu sergisi düzenledi.

Okulun giriş salonunda düzenlenen sergide, öğretmen, kursiyer ve öğrencilerin yaptığı gıda ürünleri, temizlik, nakış, terzilik, takı tasarım ve ev mefruşat ürünleri yer aldı.

Açılışa, Vali Hüseyin Öner ve diğer yetkililer katıldı.

Öner, burada yaptığı konuşmada, çalışmaların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Burada emek var. Dolayısıyla yıl boyunca verilen büyük emekten dolayı herkesi, öğretmen, kursiyer ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Osman Erdem de sergi hakkında bilgi verdi.

Programda, öğrenciler tarafından yapılan ürünler davetlilere ikram edildi.