Anasınıfı öğretmeni hem kitap kampanyası başlattı hem de okullara kütüphane kurdurttu

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Bintaş ilköğretim okulunda görev yapan anasınıfı öğretmeni Mesut Doğan'ın başlattığı kitap bağışı kampanyasında toplanan kitaplar, bir çok okula kütüphane oluşturdu.

Kampanya kapsamında Bayrak İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Ali Öztürk Ortaokulu, Şehit Ömer Yaman Ortaokulu, Bahçe İmam Hatip Ortaokulu, Yaylacık Harabe İlkokulu, Şehit Zeki Kızıl Ortaokulu, Bademli İlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu ve Kayakgediği İmam Hatip Ortaokulu'nun kütüphanelerine kitap desteği sağlandı.

Eğitime sunduğu bu değerli katkı dolayısıyla başarılı öğretmen Mesut Doğan'a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen programla Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Cevap Baran, fedakar çalışmalarından dolayı anasınıfı öğretmeni Mesut Doğan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı