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Anadolu Üniversitesi yönetimindeki uluslararası dergi Open Praxis’e dünya çapında prestijli ödül

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Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğitim Konseyi’nin (ICDE) açık erişimli bilimsel yayın organı olan ve Anadolu Üniversitesi adına yönetilen Open Praxis dergisi, açık eğitim alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen Open Education Global (OEGlobal) 2026 Mükemmeliyet...

Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğitim Konseyi'nin (ICDE) açık erişimli bilimsel yayın organı olan ve Anadolu Üniversitesi adına yönetilen Open Praxis dergisi, açık eğitim alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen Open Education Global (OEGlobal) 2026 Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında "Açık Varlıklar" (Open Assets) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Dünya çapında açık eğitim uygulamalarını, eşitlikçi bilgi paylaşımını ve akademik mükemmeliyeti teşvik eden bu ödül; Scopus ve Web of Science gibi saygın uluslararası veri tabanlarında Q1 kategorisinde taranan Open Praxis'in küresel eğitim politikaları ve uygulamalarına sunduğu katkıyı bir kez daha tescillemiş oldu.

Yönetim ve editoryal kadro Anadolu Üniversitesinden

Anadolu Üniversitesi adına yürütülen derginin baş editörlüğünü Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, editör yardımcılığını ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar üstleniyor. Güçlü editoryal ekipte aynı zamanda Araştırma Görevlisi N. Selin Çöpgeven ve AÖF Program Geliştirme Personeli Sefa Emre Öncü görev alıyor. Alanında uluslararası bir referans noktası haline gelen derginin editoryal süreçleri ve operasyonel yönetimi, Anadolu Üniversitesi personeli tarafından titizlikle yürütülüyor.

Alınan uluslararası ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Open Praxis Baş Editörü Prof. Dr. Aras Bozkurt, başarının geniş bir akademik dayanışmanın sonucu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu ödül Anadolu Üniversitesi adına Open Praxis'e takdim edilmiş olsa da bu başarı dergimize katkı sunan geniş topluluğumuza, özveriyle çalışan yayın kurulu üyelerimize, araştırmalarını bizlerle paylaşan yazarlarımıza ve en önemlisi de değerli zamanlarını ayıran hakemlerimize aittir. Bu başarıyı mümkün kılan bu ortak akademik emektir."

Açık ve uzaktan eğitim ekosisteminde dünya çapında bilgi üretimine ve yayılımına öncülük eden Anadolu Üniversitesi, bünyesindeki güçlü editoryal kadronun uluslararası arenada elde ettiği bu başarıyla açık bilim vizyonunu bir kez daha pekiştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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