Amasya İlkokulu Öğrencileri Öğretmenler Günü'nde Filistin'e Bağış Yaptı

AMASYA'da ilkokul öğrencileri Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine hediye almak için topladıkları paralarla Filistinlilere bağışta bulundu.

Amasya Fatih İlkokulu'nda öğrenciler annelerine, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde farkındalık oluşturmak için öğretmenlerine hediye almak yerine onların adına Filistin'e bağışta bulunmak istediklerini söyledi. İstek üzerine veliler, öğrenciler ve okul idaresi toplanan 23 bin lirayı, banka aracılığıyla Filistin'e bağışlanması için Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırdı. Okul Müdürü Nevzat Dal ile öğrenciler bankaya giderek Öğretmenler Günü için topladıkları paraları banka görevlilerine teslim edip Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırılmasını istedi.

Kampanyaya harçlıklarıyla destek veren öğrenciler, bağış farkındalığına ilişkin derste İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ile sürpriz yaptığı öğretmenlere, üzerine 'Öğretmenler Günü'nde sizin adınıza Filistinli kardeşlerimize bağışta bulunduk, öğretmenler gününüz kutlu olsun' yazılı belge takdim etti. Sınıfta öğrencilerin sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan öğretmenler ise "Böyle bir hediye almak o kadar duygusal, o kadar anlamlı ki, çok mutlu olduk. Velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.