Baba, Amca ve Oğul Aynı Okulda Sınava Girdi

AMASYA'da, Mehmet Arslan (19), babası Şaban Arslan (41) ve amcası Recep Arslan (43) ile aynı okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

AMASYA'da, Mehmet Arslan (19), babası Şaban Arslan (41) ve amcası Recep Arslan (43) ile aynı okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sınav öncesi baba Arslan, oğlundan sınavla ilgili taktik aldı.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün yapılıyor. Sabah saatlerinden itibaren adaylar sınavlarına girecekleri okulların önüne geldi. Mehmet Arslan, babası Şaban Arslan ve amcası Recep Arslan ile birlikte Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girdi.