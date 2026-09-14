Amasya’da 51 bin 231 öğrenci ders başı yaptı

Amasya'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 51 bin 231 öğrenci ders başı yaptı.

Yaz tatilinin ardından öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren okullarına gelerek yeni eğitim dönemine başladı. Kent genelindeki okullarda öğrencilerin sınıflardaki yerlerini almasıyla birlikte eğitim - öğretim faaliyetleri de başladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek ilk ders zilini çaldı. Bakan, "2026-2027 yeni eğitim-öğretim döneminin sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, idarecilerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle öğrencilerimizi öğretmenlerimize emanet ediyor, birinci sınıfla eğitim hayatlarına başlayan yavrularımıza ve tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, il genelinde 51 bin 231 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı