Haberler

Altıntaş'ta öğretmenlere dijital eğitim ekosistemi semineri

Altıntaş'ta öğretmenlere dijital eğitim ekosistemi semineri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi kapsamında görev yapan kolaylaştırıcıların tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yönetici ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi kapsamında görev yapan kolaylaştırıcıların tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yönetici ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan da katıldı. İlçedeki okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi'nin amacı, kapsamı ve öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerine sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Seminer kapsamında proje doğrultusunda oluşturulan dijital öğrenme ortamları, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen içerikler ve eğitim süreçlerinde teknolojinin etkin kullanımına yönelik uygulamalar tanıtıldı. Ayrıca proje kolaylaştırıcıları tarafından katılımcıların soruları yanıtlanırken, proje hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimde dijital dönüşümün önemine dikkat çekilen programın, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunması ve dijital eğitim ekosisteminin daha etkin kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturması açısından verimli geçtiği belirtildi.

Program, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi

Tarihi geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı

Partiden attığı isme "Pardon" dedi! Görevine devam edecek

Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Çuvalla para istiyorlar

Acun vazgeçmiyor! Galatasaray kapıyı 10 milyon eurodan açtı
Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, sunucudan uyarı gecikmedi

Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, savunması olayın da önüne geçti
Düğün sonrası kuyumcuya giden vatandaş şaşkına döndü! Altınlar sahte ve ayarsız çıktı

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

Mezarlıktan çıkan sır bilim dünyasını sarstı! Tüm hesaplar değişti
71 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali beğeni topladı! Yıllara meydan okuyor

Kim der 71 yaşında! Yeşilçam'ın yıldızı adeta yıllara meydan okuyor