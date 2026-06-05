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Altıntaş'ta Yazar Kudret Armağan öğrencilerle buluştu

Altıntaş'ta Yazar Kudret Armağan öğrencilerle buluştu
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Moti ve Motimu kitaplarının yazarı Dr. Kudret Armağan ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Söyleşi ve oyunlarla geçen programda kitap okumanın önemi vurgulandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çocukların ilgiyle takip ettiği Moti ve Motimu kitaplarının yazarı Dr. Kudret Armağan, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kübra İşbilen Gökce de iştirak etti. Öğrencilerin büyük heyecanla takip ettiği etkinlikte çeşitli oyunlar oynanırken, şarkılar söylenerek keyifli anlar yaşandı.

Etkinliğin söyleşi bölümünde öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Dr. Kudret Armağan, kitap okumanın bireysel gelişime katkıları, hayal gücünü geliştirmedeki rolü ve okuma alışkanlığı kazanmanın önemi hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Armağan, kitaplarla kurulan bağın çocukların düşünme, anlama ve kendilerini ifade etme becerilerine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Neşe, coşku ve öğrenmenin bir arada yaşandığı etkinlik, öğrencilerin kitaplara olan ilgisini artırırken unutulmaz anlara da sahne oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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