Altıntaş'ta Milli Eğitim Müdürü Sinan, açık öğretim kurslarını ziyaret etti

Altıntaş'ta Milli Eğitim Müdürü Sinan, açık öğretim kurslarını ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altıntaş'ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik yüz yüze eğitim kurslarını ziyaret etti. Sinan, sınıflarda öğrencilerle sohbet edip öğretmenlerden dersler hakkında bilgi aldı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik yüz yüze eğitim kurslarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, öğrencilerle eğitim süreçleri üzerine sohbet etti. Kurslarda görev yapan öğretmenlerden yürütülen dersler ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Hayat boyu öğrenme ve yaygın eğitimin önemine dikkat çeken Sinan, eğitim çalışmalarına katkı sunan tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti. Sinan, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.