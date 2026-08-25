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Altıntaş'ta Okul Tadilatları İncelendi

Altıntaş'ta Okul Tadilatları İncelendi
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Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, köylerdeki okullarda sürdürülen tadilat çalışmalarını yerinde denetledi. Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır, Gökçeler, Yeşilyurt, Yolçatı, Beşkarış ve Yalınsaray okullarındaki bakım ve onarımın en kısa sürede tamamlanarak yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar, öğrencilerin daha güvenli ve modern eğitim ortamlarında öğrenim görmesini amaçlıyor.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, ilçe köylerindeki eğitim ortamlarını daha güvenli ve modern hale getirmek amacıyla sürdürülen tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Tadilat çalışmalarının devam ettiği Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır İlköğretim Ortaokulu, Gökçeler İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Yolçatı İlkokulu, Beşkarış Şehit Mehmet Genç İlkokulu ve Yalınsaray İlkokulu'nda incelemelerde bulunan Sinan, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Okullardaki bakım ve onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak eğitim kurumlarının yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmalarla birlikte öğrencilerin daha güvenli, modern ve uygun eğitim ortamlarında eğitim görmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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