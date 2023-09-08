Alanya Belediyesi Okulları Temizliyor

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki okulların taleplerini karşılayarak temizlik çalışmalarını gerçekleştirip okulları yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlıyor.

Alanya Belediyesi Çözüm Masası ekiplerine gelen talepler doğrultusunda kent genelinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okullarda temizlik işlemi gerçekleştiriyor. Gelen talepler yerine getirilerek okullar, yeni eğitim dönemi için temizleniyor. Temizlik çalışmalarının devam ettiği ve hafta sonu dahil olmak üzere gelecek hafta da çalışmaların süreceği bildirildi. - ANTALYA