Aksaray Üniversitesi'nde Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne Talep Düşüyor

AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nü geçen yıl 2 öğrenci tercih ederken, kontenjan sayısı düşürüldü. 10 kontenjanı bulunan bölüme, bu sene hiç öğrenci gelmedi.

Aksaray Üniversitesi'nin 40 kontenjanı bulunan Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nü geçen yıl sadece Kuddusi Çağrı Karakaya (21) ile Türkmenistan uyruklu Veli Babanyazov (21) adlı iki öğrenci tercih etti. Yönetim de 40 olan kontenjan sayısını bu yıl 10'a düşürdü. Ancak bu yıl hiçbir öğrenci, söz konusu bölümü tercih etmedi. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde 3 ve 4'üncü sınıftaki toplam 65 öğrenci ile geçen yıl başlayan Kuddusi Çağrı Karakaya ve Türkmenistan uyruklu Veli Babanyazov, 40-50 kişilik sınıf ve laboratuvarda 17 akademisyen eşliğinde eğitimlerini sürdürüyor.

AKSARAY