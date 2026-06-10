Aksaray'da okullarda velilere narkotik farkındalık eğitimi veriliyor

Aksaray'da 14 Mayıs tarihinde Valilik tarafından şehir genelinde başlatılan "Madde mi, Mana mı, Yoksa Bağımlılık mı?" projesi çerçevesinde okullarda anne ve babalara narkotik farkındalık eğitimi veriliyor.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet ve jandarmanın yaptığı operasyonların yanı sıra bir proje başlatan Aksaray Valiliği, "Madde mi, Mana mı, Yoksa Bağımlılık mı?" mottosu ile tüm okullarda velilere narkotik farkındalık eğitimi veriyor. Eğitim programına katılarak bir konuşma yapan Aksaray Valisi Murat Duru, "14 Mayıs'ta Valilik olarak bir proje başlattık. Bu projemiz 'Madde mi, Mana mı, Yoksa Bağımlılık mı?' projemiz. Devletimizin bütün kurumları, başta emniyet ve jandarma olmak üzere diğer istihbarat kurumlarımızla birlikte her türlü uyuşturucu tacirleriyle mücadele ediyoruz. Her gün ya jandarmamız ya da emniyetimiz narkotik operasyonlar yapıyor. Uyuşturucu tacirleriyle sürekli olarak mücadele ediyoruz. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Yeterli olabilmesi için Aksaray'da tüm vatandaşlarımız devletiyle el ele vererek mücadele etmesi gerekiyor, farkındalığımızın olması, artırılması gerekiyor. Madde mi, Mana mı, Yoksa Bağımlılık mı? projemizin asıl amacı Aksaray'daki bütün hemşehrilerimize madde bağımlılığının ne olduğunu, ne olmadığını, ne olacağını onlara fark ettirmek. Yani devletimizle birlikte mücadele etmek. Uzman arkadaşlarımız sizlere anlatacak, bir anne baba neler yapmalı, nasıl çocuğunun yanında olmalı, nasıl mücadele etmeli, devletine nasıl yardımcı olmalı? Sizin gibi velilerimizin tamamına biz bu projeyi anlatacağız. Anlattıktan sonra bütün insanlarımız farkında olacak ve devleti ile birlikte el ele mücadele edecek inşallah" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı