Aksaray'da 22 okulda 5 bin 89 öğrenci sınava girdi

Aksaray'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınavda 22 ayrı okulda 5 bin 89 öğrenci ter döküyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavın heyecanı tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da yaşanıyor. Sabah saat 08.30'da öğrenciler okullara alınmaya başlarken, okullarda hem asayiş hem de trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Aksaray'da 22 ayrı okulda toplam 5 bin 89 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi sınavına girerken, aileler okul önlerinde çocuklarını bekledi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı