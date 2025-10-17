Akkuyu Nükleer A.Ş. Öğrenciler için Yeni Gezi Programı Başlattı

AKKUYU Nükleer A.Ş., bölgedeki öğrencilerin nükleer enerji hakkında bilgi alabilmesi için interaktif unsurlar ve oyunlar içeren yeni bir gezi programı başlattığını duyurdu. Öğrencilere uzmanlarla bire bir iletişim kurma ve pratik yapma ve bilgiye yönelik yarışmalara katılma olanağı sağlayan bu yeni gezi programına ilk katılanlar Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu.

Öğrenciler, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin nasıl inşa edildiğini ve çalışacağını öğrenmenin yanı sıra nükleer sektördeki mesleklerle tanışarak bir nükleer santral çalışanı olmanın nasıl olduğunu deneyimledi.

Öğrenciler gezi güzergahının her noktasında kendilerine oyun dahilinde verilen görevleri başarıyla tamamladı. Bunlar arasında Doğu Kargo Terminali'nde denizci düğümleri atma, seyir terasında NGS'nin panoramasına ait yapbozları tamamlama gibi görevlerin yanında itfaiyecilerle birlikte çeviklik ve isabet kabiliyeti konusunda becerilerini geliştirme gibi pratikler yer aldı.

Gezinin son bölümü öğrencilerin geleceğin güç ünitesi operatörlerinin eğitim gördüğü Eğitim Merkezi'ni ziyaretiydi. Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanları, katılımcılara nükleer güç santralinin sistemleri ve temel ekipmanları hakkında bilgi verdi. Ardından, yaratıcı takım görevini tamamlayan öğrenciler Tam Ölçekli Simülatör salonuna girme hakkını elde etti. Öğrenciler burada modern bir nükleer güç ünitesinin kontrol odasının nasıl göründüğünü gözlemleme fırsatı buldu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh ziyarete ilişkin olarak, "Akkuyu NGS, bölgenin çehresini değiştiriyor ve çocuklar yeni yolların, konutların, işletmelerin, eğitim ve iş olanaklarının nasıl ortaya çıktığını görüyorlar. Bugün ise, bu dönüşümlere ivme kazandıran santralin inşasını ilk kez gördüler. Bilgilerimizi paylaşmak, genç nesle projeyi ve nükleer teknolojileri anlatmak bizim için özellikle önemli. Modern eğitim uygulamalarına dayalı olarak geliştirilen Akkuyu NGS sahasındaki yeni gezi formatı, çocukların nükleer enerji dünyasını keşfetmelerine ve oyunlar, interaktif görevler ve uzmanlarla canlı iletişim yoluyla bilgi edinmelerine olanak tanıyor. Bu tür geziler, Mersin ilindeki öğrencilerin mühendislik dallarına, prestijli bir meslek edinmelerine ve büyük bir uluslararası projede çalışmaya olan ilgilerini artırmayı amaçlayan kapsamlı bir aydınlatma çalışmasının ayrılmaz bir parçasıdır" açıklamasında bulundu.

Silifke İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hasibe Kozak ise "Gezide beni en çok etkileyen, NGS kontrol panelinin simülatörü oldu. Atom santrali operatörlerinin tüm bu düğmelerin ve lambaların ne işe yaradığını bilmeleri inanılmaz. Gezi çok ilgi çekiciydi. Bize güvenlik sistemlerinden ve santralin Türkiye'nin ihtiyacı olan toplam elektriğin yüzde 10'unu sağlayabileceğinden bahsettiler. Ben de nükleer santralde özellikle de kontrol panelinde operatör olarak çalışmak isterim" dedi.

Silifke İmam Hatip Lisesi Kimya öğretmeni Saniye Avan da "Derslerimizde öğrencilerimize atomun yapısını, protonları, nötronları ve elektronları anlatıyoruz, buradaysa çekirdek bölünmesi ve enerji elde etme süreçlerinin tamamının sonucunu pratikte gözlemlemek mümkün olacak. NGS, Türkiye için çok önemli bir tesistir ve elbette inşasını kendi gözlerimizle görmek çok özel bir duygu. Öğrencilerime NGS'de çalışmayı düşünmelerini tavsiye edeceğim, çünkü Türkiye'de şu an doğmakta olan nükleer enerji, ülkemizin gelişimi için stratejik bir öneme sahip ve bu alanda güçlü uzmanlar yetiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bilgi yarışması gezileri projesi, Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanları tarafından özellikle Mersin ilindeki okul ve lise öğrencileri için geliştirildi. Farklı yaş gruplarına yönelik olan bu geziler öğrencilerin nükleer enerji üretimi, NGS'nin çalışma prensipleri ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi edinebilmesini amaçlıyor" denildi.