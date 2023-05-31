AKDENİZ Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi mezuniyet töreni

AKDENİZ Üniversitesi'nde 60 yaş üzeri 82 tazelenme öğrencisi mezuniyet töreniyle mezun oldu. Törene Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygen Yılmaz, Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü (YAÇUMER) ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen, AÜ öğretim üyeleri ve tazelenme öğrencileri katıldı.

AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi İkinci Dönem Mezuniyet Töreni'nde, 60 yaş üzeri 82 tazelenme öğrencisi mezun olma heyecanı yaşadı.

AÜ Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) tarafından 60+ Tazelenme Üniversitesi 2'nci Dönem Mezuniyet Töreni, Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygen Yılmaz, Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü (YAÇUMER) ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen, AÜ öğretim üyeleri ve tazelenme öğrencileri katıldı. Yapılan törenle 82 tazelenme öğrencisi mezun oldu. 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Zeliha Boyacı, Sevim Akbulut, Fatma Karabacak, Yasemin Kızıltoprak, Bedriye Altun ve Hülya Kaya da açılış konseri verdi.