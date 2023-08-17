Akasya Açık Hava Sineması Ücretsiz Film Gösterimleri

Akasya Açık Hava Sineması, Balina filmi ile başlayan etkinlik kapsamında sinemaseverlere ücretsiz film gösterimleri sunacak. Programda Barbie ve Kurak Günler gibi dikkat çekici filmler yer alıyor.

Akasya Açık Hava Sineması 'Balina' filmi ile başladı. 2 Eylül'e kadar ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında filmler, sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Filmler arasında son dönemde oldukça ses getiren 'Barbie' ve 'Kurak Günler' gibi filmler de yer alıyor.

Akasya Akasya Açık Hava Sineması, 16 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında her çarşamba ve cumartesi saat 21.00'de ücretsiz gerçekleşecek film gösterimleri ile sinemaseverleri Akasya Retro Lunapark'ta ağırlayacak. İlk gösterimi Balina ile başlayan etkinliğin bu yılki programında Neşeli Çiftlik, Kurak Günler, Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?, Servet Operasyonu ve Barbie gibi sinema dünyasında ses getiren dikkat çekici filmler yer alıyor. Akasya Açık Hava Sineması'nda gösterimlerden önce canlı dj performansları da gerçekleştirilecek.

Program:

19 Ağustos Cumartesi: Neşeli Çiftlik

23 Ağustos Çarşamba: Kurak Günler

26 Ağustos Cumartesi: Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?

30 Ağustos Çarşamba: Servet Operasyonu

2 Eylül Cumartesi: Barbie

Tüm filmler saat 21.00'de başlıyor.