Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi. Okulun anasınıfını da ziyaret eden Neslihan Gül Koç, minik öğrencilerle sohbet ederek onlara hediyeler verdi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ederek, yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın eşi Beste İpar ile birlikte Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette, okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Neslihan Gül Koç, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Okulun anasınıfını da ziyaret eden Neslihan Gül Koç, minik öğrencilerle sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI