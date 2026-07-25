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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Çakan: "Eğitim yatırımlarını sahada yakından takip ediyoruz"

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Çakan: 'Eğitim yatırımlarını sahada yakından takip ediyoruz'
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Şube Müdürü Atilla Aslan ile birlikte Doğubayazıt ilçesinde okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Şube Müdürü Atilla Aslan ile birlikte Doğubayazıt ilçesinde okul inşaatlarında incelemelerde bulundu. Çakan, eğitim yatırımlarını sahada yakından takip etiklerini söyledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında devam eden okul inşaatlarında yüklenici firma yetkilileri ile teknik ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alarak, inşaatların fiziki gerçekleşme oranı, planlanan teslim süreci ve yürütülen imalatları inceledi. Sınıflar, idari bölümler, sosyal alanlar, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını inceleyen Çakan, eğitim yatırımlarının belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine işaret ederek, çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Çakan, eğitim yatırımlarının geleceğe yapılan en önemli hizmetlerden biri olduğunu belirtti. Yeni eğitim öğretim yılına güçlü bir hazırlık süreci yürüttüklerini ifade eden Çakan, "Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi en temel önceliğimizdir. Bu anlayışla ilimizin her noktasındaki eğitim yatırımlarını yakından takip ediyor, sürecin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için gerekli koordinasyonu sağlıyoruz. Yapımı süren okullarımızın tamamlanmasıyla öğrencilerimiz daha modern eğitim ortamlarına kavuşacak, öğretmenlerimiz görevlerini daha elverişli şartlarda yerine getirecektir. Eğitim altyapımızı güçlendirmek için yürütülen her çalışmayı yakından izliyor, hiçbir ayrıntının gözden kaçmaması için sahada olmaya devam ediyoruz. Amacımız, yeni eğitim öğretim yılına tüm okullarımızın hazır hale gelmesini sağlamak ve evlatlarımıza en iyi imkanları sunmaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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