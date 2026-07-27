Ağrı'da 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlıkları Toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç ve Edip Erdoğan, ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Çakan, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce tüm eğitim kurumlarında hazırlıkların eksiksiz tamamlanmasının önemine işaret ederek, öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmeleri için tüm birimlerin planlanan çalışmaları zamanında sonuçlandırması gerektiğini belirtti.

Toplantıda okulların temizlik, hijyen ve çevre düzeni çalışmaları, doğalgaz dönüşümü ile elektrik, su, internet ve diğer teknik altyapı hazırlıkları, ısınma ihtiyacına yönelik kömür, odun, yakıt ve kalorifer sistemlerine ilişkin süreçler ele alındı. Ayrıca taşımalı eğitim planlamaları, öğrenci taşıma ve yemek hizmetleri, okul servislerinin denetimi ile ilgili kurumlarla yürütülecek koordinasyon çalışmaları, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan personelin durumu ve yardımcı hizmetlerin planlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda bakım, onarım ve yapımı devam eden eğitim yatırımlarındaki son durum, okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalar, okul güvenliği, kamera sistemleri, giriş-çıkış kontrolleri, afet ve acil durum hazırlıkları ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalar da gözden geçirildi. Öğretmen norm kadroları, yönetici görevlendirmeleri, ders karşılığı öğretmen planlaması, okul kayıt süreçleri ve öğrenci yerleştirme işlemlerinin yanı sıra akademik başarıyı artırmaya yönelik il ve ilçe eylem planları da toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıda ayrıca okul yöneticilerinin rehberlik ve izleme faaliyetleri, öğretmenlerin moral ve motivasyonunu destekleyici çalışmalar, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve bilimsel etkinliklerin planlanması, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile Halk Eğitimi Merkezi faaliyetleri, LGS ve YKS tercih danışmanlığı sürecine ilişkin değerlendirmeler ile ölçme ve değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. İlçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı