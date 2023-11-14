Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti İl Milli Eğitim Müdürü'nü Ziyaret Etti

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, il genelinde yürütülen eğitim projeleri ve çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç, Başkan Yardımcısı Yüksel Aslan, yönetim kurulu üyeleri Engin Aslankılıç, Ramazan Demir ve Erdal Uçar ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, il genelinde yürütülen eğitim projeleri ve çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, basınının önemine değinerek, eğitim camiasının her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Kökrek, "Eğitim, toplumun en önemli unsuru ve geleceğin teminatıdır. Bizler, eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerimizi çağın gereklerine uygun şekilde yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Misafirperverliğinden dolayı Kökrek'e teşekkür eden Başkan Genç ise, eğitimin önemine dikkat çekerek, "Eğitim, bir ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde en büyük etkendir. Bizler, basın olarak, eğitim çalışmalarını yakından takip ediyor ve kamuoyuna duyuruyoruz. Eğitim camiası ile iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Kökrek'e ziyaretimizde gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Kökrek, konuklarına "Nuh'un Gemisi" şeklinde tasarlanan kütüphaneyi ve TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi bölümü öğrencileri tarafından Ağrı Dağı markasıyla üretilen hijyen malzemelerinin sergilendiği stantları gezdirdi. Kökrek, Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyetinin çalışmalarında başarılar diledi. - AĞRI