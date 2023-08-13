Afyonkarahisar İscehisar'da Yaz Kur'an Kursları Son Buldu

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde müftülük tarafından gerçekleştirilen yaz Kur'an kursları sona erdi. Kapanış programında kurs eğitmenleri, öğrenciler ve aileler bir araya geldi. Kaymakam Mehmet Ali Semiz, öğretmenlere teşekkür etti ve öğrencileri tebrik etti.