Afyonkarahisar İscehisar'da Yaz Kur'an Kursları Son Buldu
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde müftülük tarafından gerçekleştirilen yaz Kur'an kursları sona erdi. Kapanış programında kurs eğitmenleri, öğrenciler ve aileler bir araya geldi. Kaymakam Mehmet Ali Semiz, öğretmenlere teşekkür etti ve öğrencileri tebrik etti.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde müftülük tarafından gerçekleştirilen yaz Kur'an kursları sona erdi.
Yaz Kur'an kursu kapanış programı ilçede bulunan Yukarıöz Parkında yapıldı. Programa kurs eğitmenleri, öğrenciler ve aileler katıldı. Programa katılan Kaymakam Mehmet Ali Semiz Kur'an kursu öğretmenlerine teşekkür ederek, öğrencileri ise tebrik etti.
Program çerçevesinde çeşitli ikramlarda bulunulurken öğrenciler parkın oyun alanında keyifli zaman geçirdi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim