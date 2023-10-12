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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Karaadilli Lisesi temel atma töreni gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde Karaadilli Lisesinin temel atma töreni dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Törene, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şuhut İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Cavuş Hakan Parlaktaş, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Han, törende yaptığı konuşmada, burada yetişecek öğrencilerin cıvıl cıvıl pırlanta gibi olacağını belirtti.