Maver Kemal Arsoy'dan '5. Geleneksel Sanat Şöleni'

Afyonkarahisar'ın genç yetenekleri, bir yıl boyunca emek verdikleri eserleri görücüye çıkardı.

Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, geleneksel hale getirdikleri sanat şöleninin 5'incisinde sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. Bir AVM'de düzenlenen sergide, öğrencilerin görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinde hazırladığı 300'ün üzerinde tuval çalışması, özgün inovasyon ürünleri ve dikkat çeken teknolojik tasarımlar yer aldı. Serginin açılışına katılan vatandaşlar, öğrencilerin hayal güçlerini yansıtan eserleri büyük bir ilgiyle inceledi. Deniz Koral adlı öğrenci ise, sergiyi ziyaret edenlere özel bir piyano resitali verdi. Koral'ın performansı, genç dinleyicilerden ve sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Bağlama ve gitar kursu öğrencilerinin performanslarıyla zenginleşen şölen, tam bir kültür-sanat atmosferine dönüştü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı